ARITGO: Injustiças

Ao final dos 100 dias do governo Trump, a revista “The Atlantic” declarou uma frase sua: “Eu governo o país e o mundo”. Palavras impactantes e perturbadoras, que trazem temor e preocupação (fonte: Veja).

A maioria dos americanos desaprova a gestão financeira atual. A guerra econômica dos EUA contra o mundo, mediante a imposição de tarifas, prossegue inquietando nações e mercados.

Trazendo o foco para nosso país, os jornais de hoje estampam manchetes tais como: “INSS ignorou seis alertas e atendeu interesse de grupos suspeitos, diz PF”; “O caso do governo que combate as fraudes – e elas crescem”; Fraudes crescentes no INSS envolvem aposentados… E apesar disso ninguém é condenado/preso. Até quando?

O presidente Color deixou o governo (por impeachment) em 1992, há 33 anos. No momento, a suprema corte decidiu prendê-lo por irregularidades financeiras. Há tantas coisas mais importantes e urgentes, a serem enfrentadas e resolvidas, do que revolver o passado de alguns em busca de deslizes pessoais.

Entendo que este mundo tem um Criador e Senhor; justo e verdadeiro. Cedo ou tarde Ele trará a todos a verdade e justiça. Isso não deve nos impedir de reagir e protestar, contra as coisas erradas. A dura realidade é que o país foi se apartando da verdade, justiça e integridade. O Brasil irá se reconstruir, porém necessita dos valores cristãos para retornar à ordem e normalidade; à verdade e a justiça. Os ímpios sempre foram, são e serão insaciáveis em suas demandas.

Mudando de assunto, existe um Brasil que trabalha e avança, que produz e gera lucros. Eis uma relação das cinco maiores empresas brasileiras, em 2024, considerando o valor de mercado das ações (Fonte: Investidor 10):

Ordem: Empresa: Valor-R$: Observação:

1º. Petrobrás: 496,7 bilhões Estatal

2º. Itaú 331,3 bilhões Privada

3º. Vale 263,4 bilhões Privada

4º. Weg 223,7 bilhões Privada

5º. Ambev 203,7 bilhões Privada

Dentre as empresas privadas, anotamos algumas das principais políticas estratégicas e relevantes: 1.-Itaú: Estratégias robustas de investimento; foco em tecnologia; adaptação em cenários econômicos adversos. 2.-Vale: Alto rendimento do minério; tecnologias sustentáveis; alta produtividade com excelência operacional. 3.-Weg: Excelência em tecnologia; presença global robusta; crescimento consistente motivado pela demanda mundial. 5.-Ambev: Estratégias de marketing inovadoras; parcerias com grandes distribuidores; expansão agressiva nos mercados externos com parcerias estratégicas.

Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.