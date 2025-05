COLORADO: 3ª Corrida do Trabalhador reúne 300 atletas com inclusão de categoria Kids e premiações em dinheiro

A 3ª edição da Corrida do Trabalhador de Colorado do Oeste foi realizada na quinta-feira (1º), reunindo cerca de 300 participantes de diversas faixas etárias e marcando mais um sucesso esportivo no município.

O evento, promovido pela Prefeitura de Colorado do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, contou com competidores de 15 a mais de 60 anos, nas modalidades masculino e feminino, distribuídos entre as categorias Juvenil e Adulto. Pela primeira vez, a categoria Kids foi incluída na programação, proporcionando aos pequenos atletas a oportunidade de vivenciar a emoção das corridas.

A competição distribuiu mais de R$ 6 mil em premiações em dinheiro, com apoio do patrocinador oficial FarMelhor e da própria prefeitura. Os valores foram divididos entre os vencedores da categoria Geral e por Faixa Etária nas categorias Juvenil e Adulto. Já os brindes para os vencedores da categoria Kids (do 1º ao 3º lugar) foram patrocinados pela Academia Movimentos e Supera Bike, além da entrega de medalhas para todas as crianças participantes, reconhecendo o empenho e a dedicação dos pequenos atletas.

A Corrida do Trabalhador é uma tradicional celebração esportiva no município, que valoriza o esforço dos trabalhadores e incentiva a prática esportiva como ferramenta de saúde, bem-estar e integração social.

A Prefeitura de Colorado do Oeste, por meio da Secretaria de Esportes, agradeceu a presença de todos os atletas, apoiadores e patrocinadores, destacando a importância do envolvimento da comunidade em eventos que promovem qualidade de vida e inclusão.