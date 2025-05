Homem some por três dias e é deixado em casa por desconhecidos após ser impedido de sair de “boca de fumo” em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira (8), uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada e se deslocou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena para averiguar uma situação que, inicialmente, foi tratada como possível sequestro e cárcere privado.

No local, os policiais entraram em contato com a esposa da vítima, que relatou que seu marido estava desaparecido há cerca de três dias. Segundo ela, o homem retornou inesperadamente à residência na data de hoje, sendo deixado em frente ao imóvel por indivíduos não identificados, que ocupavam um veículo e fugiram em alta velocidade logo após deixá-lo.

Questionado pela esposa sobre seu paradeiro, o homem afirmou ter passado os últimos dias em uma “boca de fumo”, onde permaneceu consumindo entorpecentes. De acordo com seu relato, ao tentar deixar o local utilizando seu próprio carro, foi impedido por pessoas que estavam no local, as quais o ameaçaram devido a desentendimentos anteriores. Os mesmos também teriam afirmado que não devolveriam o veículo da vítima.

Temendo por sua segurança, o homem tentou fugir pulando o muro do local, mas não obteve sucesso. Posteriormente, foi colocado à força em um carro e deixado de volta em sua casa pelos mesmos indivíduos.

Diante da situação, a esposa decidiu conduzi-lo até a UPA para receber atendimento médico. A guarnição policial, ao ouvir o relato da vítima, tentou obter o endereço exato do ponto de venda de drogas onde ele teria sido mantido, mas ele se recusou a fornecer informações ou identificar os envolvidos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que seguirá com as investigações para apurar os fatos e tomar as providências cabíveis.