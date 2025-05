Projeto Missões/Titanium vence primeiro jogo da semifinal do 40+ e se aproxima da final

A equipe Projeto Missões/Titanium saiu na frente na disputa por uma vaga na final do Campeonato 40+ ao vencer o primeiro jogo da semifinal por 1 a 0 contra o time de Nova Brasilândia, neste sábado (17), jogando fora de casa.

Com o resultado, o time vilhenense leva boa vantagem para o jogo da volta, que será realizado em casa. A vitória garante que a equipe possa empatar o segundo confronto para garantir a classificação à grande final.

O destaque da partida foi o goleiro Rocha, ex-jogador do Vilhena Esporte Clube (VEC), que fez importantes defesas durante o jogo, sendo fundamental para manter o placar favorável.

O Campeonato 40+ reúne atletas veteranos da região e tem atraído grande público e atenção dos desportistas locais.

A campanha do Projeto Missões/Titanium até aqui tem sido marcada por regularidade e desempenho técnico, com o grupo mostrando entrosamento e experiência.

A partida de volta ainda não teve data confirmada oficialmente, mas a expectativa é de casa cheia para apoiar o time na busca por uma vaga na final do torneio.