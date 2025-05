PRF prende seis motoristas por embriaguez ao volante durante fiscalização no fim semana em RO; Colorado na lista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia realizou, no último final de semana, seis prisões em flagrante por embriaguez ao volante.

As ocorrências aconteceram nos municípios de Colorado do Oeste, Ariquemes, Guajará-Mirim, Porto Velho e Ji-Paraná, entre a tarde de sexta-feira (23) e a noite de domingo (25).

Três dessas situações envolveram outros delitos, como desacato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e direção perigosa. Um dos detidos também possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Acre, relacionado ao crime de roubo.

Os indivíduos foram encaminhados à Polícia Civil. Todos são homens, com idades entre 25 e 47 anos. Alguns condutores, mesmo se recusando a realizar o teste do etilômetro, não conseguiram evitar a prisão em flagrante.

A legislação prevê que, mesmo sem a colaboração do motorista no teste para verificação do teor alcoólico, a prisão pode ser efetuada com base em outros meios de comprovação do estado de embriaguez.

Nesses casos, é possível a lavratura de um Termo de Constatação de Sinais (TCS), documento no qual são registrados indícios como desequilíbrio, forte odor etílico, fala desconexa, olhos avermelhados, entre outros sinais evidentes de alteração psicomotora.