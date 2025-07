Diretora do BNI fala sobre expansão da rede de negócios e destaca a força do networking empresarial em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 04, em visita ao Extra de Rondônia, a contadora e diretora de lançamento do Business Network International (BNI), Wanderleia Schoffer, falou sobre a expansão da rede em Vilhena e os benefícios do networking empresarial.

O BNI é uma rede mundial presente em 77 países, com mais de 340 mil membros, que movimentam anualmente mais de R$ 25,2 bilhões na economia global.

Segundo Wanderleia, o BNI é uma rede de networking estruturada que promove encontros semanais entre empresários, com o objetivo de gerar conexões e referências de negócios qualificadas. “As reuniões oficiais acontecem das 7h às 9h da manhã, mas em Vilhena estamos testando reuniões noturnas para avaliar a melhor adaptação à nossa realidade local”, explicou.

Ela destacou que o grande diferencial do BNI está no princípio ‘giver’s gain’, que significa “quem dá, ganha”. O método cria um ambiente de confiança, no qual os membros se conhecem, trocam experiências e indicam negócios uns para os outros, sem qualquer tipo de comissão envolvida.

“A base do BNI é relacionamento. Eu só posso indicar alguém se conhecer o trabalho da pessoa, e as indicações acontecem naturalmente. Se eu te gero três clientes, você vai sentir a necessidade de também gerar uma oportunidade para mim. Somos pontes que conectam pessoas e soluções”, ressaltou.

A expectativa é que o grupo de Vilhena alcance 80 membros ativos, seguindo o modelo consolidado em Porto Velho, que já possui dois grupos em funcionamento. Inicialmente, é necessário formar um grupo com pelo menos 15 membros para dar início aos treinamentos.

Outro ponto importante destacado por Wanderleia é a alta taxa de conversão dos negócios gerados no BNI, que chega a 90% de fechamento. Os empresários interessados podem participar das reuniões mediante inscrição e pagamento de uma taxa de R$ 80,00 por sessão, que inclui o café da manhã.

As reuniões estão sendo realizadas no Espaço Gênesis Auditório, próximo à Gazin da Avenida Paraná. O contato para inscrição pode ser feito diretamente pelo WhatsApp de Wanderleia: (69) 9 8489-1636.

A gestora empresarial Luciene Lino também compartilhou sua experiência como membro do BNI. Segundo ela, a rede proporciona conexões reais e de valor, onde os membros colaboram mutuamente, sem interesses ocultos ou concorrência interna.

“Me identifiquei com o BNI desde a primeira reunião. Aqui, os empresários entendem as dores uns dos outros e buscam soluções por meio da indicação de profissionais que já conhecem e confiam. É uma rede de conexão verdadeira, não interesseira, que traz crescimento pessoal e coletivo”, destacou Luciene.

Ela ainda ressaltou que Vilhena precisa ampliar sua visão de mercado e que o BNI pode ser um impulsionador essencial para criar uma cultura empresarial mais colaborativa e aberta a novas parcerias.