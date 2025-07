IV Agro Rodeio de Cerejeiras terá entrada franca com apoio do deputado Ezequiel Neiva

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou nesta semana a destinação de R$ 200 mil para garantir a entrada gratuita no IV Agro Rodeio de Cerejeiras. A festa será realizada entre os dias 7 e 10 de agosto, no Parque de Exposições Toninho Campo Grande.

Promovido pela Associação Agropecuária de Cerejeiras (Agrocer), presidida por Bruno Nakamura, o evento promete movimentar a economia local, valorizar o agronegócio e oferecer uma programação diversificada para toda a família. Estão previstos torneio leiteiro, venda de touros, exposição de máquinas agrícolas, parque de diversões, rodeio infantil em carneiros, laço na moto vaca e montarias profissionais em touros.

Para Ezequiel Neiva, a festa é uma oportunidade de celebrar a cultura e a tradição da região. “Serão quatro dias de festa que valorizam o agronegócio, a cultura regional e a tradição em Cerejeiras. Com isso, garantimos o recurso para que as famílias possam participar desse grande evento e abrilhantar esta festa”, destacou o parlamentar.

Na oportunidade, Ezequiel Neiva fez questão de destacar o papel fundamental do governador coronel Marcos Rocha (União Brasil) no desenvolvimento da região. “O governador tem sido um grande parceiro do nosso mandato e um aliado importante para o progresso de Cerejeiras. Seu comprometimento com o setor agrícola e com a recuperação das rodovias tem feito a diferença para a economia local e para a qualidade de vida da nossa população”, frisou o deputado.

O parlamentar também enalteceu a gestão do prefeito Sinésio José, destacando seu empenho em garantir a realização de eventos que resgatam a identidade cultural do município. “O prefeito Sinésio tem feito uma administração responsável, voltada para as pessoas. Eventos como o Agro Rodeio fortalecem os laços da comunidade, valorizam nossas raízes e contribuem diretamente com a qualidade de vida da população rondoniense”, completou Ezequiel Neiva.

O vereador Marcão da Rádio, presidente da Câmara Municipal, é também o diretor do evento e atuou na articulação para viabilizar os recursos necessários à realização do Agro Rodeio. “Eventos como o Agro Rodeio movimentam o comércio, geram empregos temporários e atraem visitantes. É um ciclo positivo para a cidade e uma oportunidade para mostrarmos o potencial do nosso município”, afirmou Ezequiel Neiva.

Além do apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva, a festa também conta com o apoio da Prefeitura de Cerejeiras, do Governo de Rondônia, por meio da Sejucel (Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer), da Câmara Municipal, além dos vereadores Dione Ribeiro (União Brasil) e Zeca Rolista (União Brasil), e do ex-vereador Reinaldo Caburé (União Brasil), que destinaram parte de suas emendas impositivas para garantir a estrutura e programação do evento.