VÍDEO: Jair Bolsonaro quer Marcos Rogério na reeleição ao Senado em 2026

Durante recente passagem por Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um sinalizou para que o senador Marcos Rogério (PL-RO) dispute a reeleição ao Senado Federal nas eleições de 2026.

A manifestação foi gravada em vídeo e tem repercutido amplamente nas redes sociais nos últimos dias.

No registro, Bolsonaro aparece ao lado de Marcos Rogério e declara apoio direto à permanência do parlamentar no Congresso Nacional direcionando o pedido ao senador rondoniense através de inscrição do número 222 em sua camisa.

A gravação ocorreu em evento político que reuniu aliados e apoiadores do ex-presidente na capital federal. O vídeo circula em diversas plataformas digitais e tem gerado comentários entre eleitores e lideranças políticas de Rondônia e de outros estados.

Marcos Rogério está no seu primeiro mandato como senador da República, eleito em 2018, e tem se destacado por sua atuação em comissões e por sua proximidade com o ex-presidente Bolsonaro, especialmente durante a CPI da Pandemia, quando ganhou projeção nacional.

O apelo de Bolsonaro insere o nome de Marcos Rogério de forma antecipada nas discussões sobre o cenário político de 2026 em Rondônia, ano em que serão eleitas duas vagas ao Senado por estado. A manifestação também sinaliza os primeiros movimentos estratégicos do grupo político bolsonarista com foco na próxima disputa eleitoral.