Homem é preso após agredir esposa adolescente com terçado em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 20, a Polícia Militar prendeu um homem identificado como L., acusado de agredir sua esposa, T., com um terçado durante uma briga no bairro Gerônimo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha recebeu denúncia de que uma mulher estaria sendo violentada pelo marido armado. Ao chegar ao local, os militares encontraram diversos moradores acompanhando a discussão, que já acontecia no quintal da residência.

Para preservar a integridade da vítima, os policiais intervieram e imobilizaram L., que estava exaltado. Em relato, ele disse que o desentendimento começou após a companheira publicar uma foto nas redes sociais e sair para um bar com amigos. A situação teria se agravado quando ela retornou acompanhada de outra pessoa.

Já em casa, o homem pegou um terçado escondido atrás da porta e tentou acertar a mulher várias vezes. T., conseguiu se esquivar de alguns golpes, mas acabou atingida no antebraço, sofrendo um corte no dedo polegar. Ela também apresentava escoriações no tórax e hematomas nos braços e pernas.

O interior do imóvel estava danificado, com portas e janelas quebradas, além de utensílios espalhados e marcas de sangue pelo chão.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. A vítima foi encaminhada ao hospital, passou por exames de Raio-X e, apesar das lesões, não apresentou fraturas, sendo medicada e liberada.

Já L., recebeu voz de prisão, foi conduzido à delegacia e colocado à disposição da Justiça.