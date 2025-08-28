STF mantém rejeição de contas que complica vida política de ex-prefeito de Pimenta Bueno

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no último dia 22 de agosto, manter a rejeição das contas da gestão do ex-prefeito de Pimenta Bueno, Arismar Araújo de Lima.

O caso chegou à Suprema Corte por meio de recurso extraordinário com agravo (ARE 1.562.567), no qual o Município de Pimenta Bueno questionava decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia que havia validado a reprovação das contas.

O argumento era de que teria havido violação ao princípio da separação dos poderes em razão da aplicação da lei municipal nº 3.052/2022, que trata de repasses de duodécimos em caso de excesso de arrecadação.

O relator, ministro André Mendonça, entendeu que o recurso não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar repercussão geral, requisito indispensável para análise pelo STF. Com isso, a Corte manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia e, consequentemente, a reprovação das contas.

Com a manutenção da decisão, fica reconhecido que o ex-prefeito cometeu irregularidade insanável no exercício do cargo, o que compromete sua vida política.

>>> LEIA, ABAIXO, O RECURSO ORDINÁRIA: