Foragido é capturado pela PM em obra no setor 19 em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 11, a Polícia Militar de Vilhena deu fiel cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal do município, em desfavor de E.C.S., que havia fugido do cumprimento de pena.

O mandado foi emitido em 8 de setembro de 2025, e após diligências, a guarnição da Rádio Patrulha localizou E., em uma construção no cruzamento da Rua Airton Senna com a Rua Olavo Pires, no setor 19.

Durante a abordagem, o foragido relatou espontaneamente que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, mas que o equipamento descarregou há cerca de cinco dias, afirmando que o carregador havia quebrado e que aguardava receber pagamento de seu trabalho na obra para adquirir um novo.

Após ser cientificado do mandado de prisão, E., foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde foram adotados os procedimentos de praxe.