Daniel Vorcaro, empresário referência que agita mercado financeiro, já esteve em Vilhena com jato de R$ 120 milhões

O banqueiro Daniel Vorcaro, reconhecido nacionalmente por sua trajetória milionária, bem como por ser patrocinador de jantares restritos a agentes do alto escalão do Governo, do executivo e do Judiciário, esteve em Vilhena em 2021.

Sua passagem pelo município chamou a atenção pelo aparato logístico envolvido. O dono do Banco Master chegou a Vilhena em um jato exclusivo, sem causar muito alarde.

Pessoas que estavam no aeroporto de Vilhena registraram o momento em que o avião pousou. Sua imponência chamou a atenção de diversas pessoas que estavam no local. A equipe de reportagem apurou que Vorcaro esteve em Rondônia para prestar depoimento à Polícia Federal (PF). Ele foi acompanhado pelo advogado vilhenense Jeverson Leandro Costa.

O causídico confirmou que Vorcaro é seu cliente, assim como a visita do empresário à Vilhena, mas não deu detalhes sobre a passagem do milionário no município, alegando confidencialidade entre advogado e cliente.

O fato de Daniel Vorcaro ser nome ativo no mercado nacional, tendo em vista seus investimentos e sua forma considerada agressiva de operacionalização, gerou curiosidade dos vilhenenses em torno do assunto. Embora sua visita tenha acontecido em 2021, sua passagem por Vilhena ganhou “tbt” na memória do município pela última notícia acerca de sua trajetória: a venda de parte dos ativos do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). A operação, no entanto, foi barrada pelo Banco Central na semana passada. O Valor da operação comercial era de R$ 23 bilhões.

Nessa semana, a assessoria do milionário informou que ele vendera sua parte em uma seguradora, o que lhe rendeu mais de meio bilhão de reais que estão disponíveis para investimentos. A notícia gerou burburinho nas redes sociais, trazendo à tona a visita do investidor a Vilhena, além de boatos sobre a possibilidade de o Estado receber parte deste investimento.

JATO UTILIZADO PELO BANQUEIRO CHAMOU ATENÇÃO EM VILHENA

Daniel Vorcaro chegou a Vilhena a bordo de um Gulfstream G550/G650, um dos jatos executivos de maior prestígio no mercado. O modelo, avaliado em cerca de US$ 22 milhões (aproximadamente R$ 120 milhões), é capaz de atingir velocidade de cruzeiro de 956 km/h, podendo chegar a até 1.110 km/h.

Reconhecido internacionalmente pela fortuna, Daniel também coleciona histórias dignas de multimilionários. A imprensa noticiou, em 2023, que o “novo lobo” da Faria Lima gastou mais de R$ 15 milhões na festa de 15 anos de sua filha. O evento contou com um bolo avaliado em R$ 25 mil, que foi levado de São Paulo até Nova Lima (MG) onde a festa aconteceu.

O evento também contou com shows internacionais exclusivos como o do DJ Alok, além da distribuição de cestas de bebidas e oferta de hospedagem em hotéis de luxo aos vizinhos que viessem se sentir incomodados com o barulho gerado pelo evento. Também foi noticiado, que o banqueiro mandou asfaltar cerca de um quilômetro da estrada de chão que dava acesso ao condomínio onde o evento aconteceu.

Daniel também ganhou as manchetes nacionais por oferecer um jantar no restaurante Fasano New York (nos EUA) para ministros do STF. Torcedor roxo do Atlético Mineiro, o investidor também possui porcentagem da gestão do clube.