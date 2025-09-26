Old Ranch realiza show nacional com Matheuzinho neste sábado em Vilhena

O cantor Matheuzinho, fenômeno do arrocha romântico e dono de hits que conquistaram as paradas musicais em todo o Brasil, se apresenta em Vilhena no próximo sábado, 27 de setembro, no espaço Old Ranch West Music.

Com uma carreira marcada por sucessos que acumulam milhões de visualizações nas plataformas digitais, Matheuzinho tem arrastado multidões por onde passa, consolidando-se como um dos nomes mais fortes da música nacional.

Seu repertório inclui canções que se tornaram verdadeiros hinos da sofrência e estão presentes nas playlists do público jovem.

Além de Matheuzinho, a noite contará ainda com as apresentações de Pietra Melo e do DJ HM, garantindo uma programação diversificada e animada.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a partir de R$ 39,90, pelo número (69) 9 9200-3905. O Old Ranch reforça que a estrutura foi preparada para receber o público com segurança e conforto.