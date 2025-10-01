Mais de 130,5 mil famílias em Rondônia recebem o Bolsa Família em setembro

O programa Bolsa Família beneficia neste mês de setembro 130.554 famílias em todos os 52 municípios de Rondônia, com um investimento de R$ 87,91 milhões realizado pelo Governo Federal.

O valor médio do repasse no estado é de R$ 676,25 por família, e os pagamentos seguem até o dia 30, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).



Um dos principais destaques é o Benefício Primeira Infância, adicional de R$ 150 destinado a crianças de 0 a 6 anos. Em Rondônia, 71.975 crianças receberão esse valor extra, totalizando R$ 9,86 milhões de investimento específico neste público. Além disso, o programa garante R$ 50 adicionais para 111.046 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, 4.987 gestantes e 2.756 nutrizes (mães em fase de amamentação), o que representa mais R$ 5,26 milhões em repasses complementares.



O Bolsa Família também contempla grupos prioritários no estado. Entre eles estão 953 famílias em situação de rua, 2.598 famílias indígenas, 252 famílias quilombolas, 35 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 406 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão e 621 famílias de catadores de material reciclável.

Entre os municípios rondonienses, Porto Velho concentra o maior número de beneficiários, com 50.442 famílias atendidas. Em seguida aparecem Ariquemes (7.221 famílias), Ji-Paraná (7.016 famílias), Cacoal (5.768 famílias) e Guajará-Mirim (5.063 famílias). Na comparação dos valores médios recebidos, Guajará-Mirim lidera com R$ 755,34, seguida por Nova Mamoré (R$ 722,20), Itapuã do Oeste (R$ 702,42), Cabixi (R$ 700,27) e Cujubim (R$ 698,95).

No contexto nacional, o Bolsa Família atinge em setembro 19,07 milhões de famílias nos 5.570 municípios brasileiros, alcançando 49,75 milhões de pessoas. O valor médio pago no país é de R$ 682,22, com um investimento total de R$ 12,96 bilhões.