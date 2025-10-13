PM apreende drogas e chaves tipo “micha” durante abordagem a veículo em Colorado

Durante patrulhamento pela Avenida Rio Branco, em Colorado do Oeste, a Polícia Militar abordou um veículo Chevrolet Cruze que trafegava pela BR-435, sentido Cerejeiras/Colorado.

O carro chamou a atenção dos militares por estar com os vidros escurecidos e a parte traseira visivelmente rebaixada, indicando possível excesso de peso no bagageiro.

Durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo e, ao ser revistado, foi encontrada uma pequena porção de substância semelhante à cocaína em seu bolso.

Em seguida, os policiais realizaram busca no veículo e localizaram objetos de pesca, além de uma porção de maconha, um cigarro da mesma substância e um recipiente contendo sete chaves tipo “micha”.

Questionado, o motorista afirmou que as drogas eram para uso pessoal e que as chaves teriam sido compradas pela internet para uso em sua residência.

Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes e os objetos apreendidos, para as providências cabíveis.