Pré-inscrições abertas para a “Batalha de Vilhena – Edição Surpresa”, que acontece neste sábado

A Batalha de Vilhena anunciou uma edição especial e diferenciada do tradicional evento de rimas e improvisos.

A “Edição Surpresa” acontece no próximo sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 19h30, na Praça da BDV, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao shopping. A participação é gratuita.

Com o objetivo de fomentar temáticas relevantes e estimular o conteúdo criativo nas rimas, o formato desta edição promete novidades: a cada novo round, os MCs participantes terão temas sorteados, sendo desafiados a construir seus versos com argumentos e coerência dentro do assunto proposto.

Os organizadores recomendam que os interessados leiam com atenção o formulário de pré-inscrição, que traz links de apoio para estudo e pesquisa antes da competição. As inscrições podem ser feitas pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYgRCxpNXN4H8IodmqJMxc2UCycEyjwfI2D3yLKrtblrueww/viewform?pli=1

O evento é uma realização da Batalha de Vilhena, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio do Edital de Fomento Cultural Anita Pietchaki nº 01/2025, destinado à realização de atividades culturais em múltiplos formatos. A iniciativa conta também com o apoio da Fundação Cultural.