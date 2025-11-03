Foto: FreePik https://www.freepik.com/free-ai-image/view-male-basketball-player_96363663.htm#fromView=search&page=1&position=17&uuid=d03aeaa4-462a-4e4a-a91d-ea1219cfb721&query=nba

Tudo sobre o início da temporada da NBA 2025/26

Os aficionados por basquete já estão comemorando a volta dos jogos e a oportunidade de apostar no basquete e dar novamente seus palpites na NBA. A liga americana retornou no dia 21 de outubro, marcando o início de um dos campeonatos mais esperados do planeta!

Nas próximas linhas, vamos apresentar um guia completo com as principais novidades da liga, equipes e atletas favoritos e as oportunidades de apostas em plataforma licenciada no Brasil, sempre prezando pelo entretenimento e o jogo responsável. Vamos nessa, porque a temporada está apenas esquentando!

A volta do melhor basquete do mundo

A temporada NBA 2025/26 começou neste mês de outubro, com fortes emoções. Considerada a mais importante liga de basquete do planeta, o calendário já está pronto e promete partidas sensacionais até a reta final. A temporada regular, com todas as 30 equipes, terminará em 12 de abril de 2026, com os playoffs ocorrendo a partir de 18 de abril.

Para quem aprecia os grandes momentos das quadras, o talento puro, a NBA All-Star 2026 está programada para 13 a 15 de fevereiro, em Los Angeles. Será épico!

Principais times e jogadores para ficar de olho

Agora, vamos à parte que realmente interessa para quem está ansioso para fazer seus palpites nos principais confrontos da NBA!

Favoritos a MVP e possíveis surpresas da NBA 2025/26

Principal nome dos vencedores da NBA, Shai Gilgeous-Alexander surge como favorito a receber a premiação de jogador mais valioso da temporada (MVP). Na sequência, o sérvio Nikola Jokic e o esloveno Luka Doncic também aparecem bem cotados. Mas, vale a pena prestar atenção em nomes como Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards, Cade Cunningham e Kevin Durant.

Equipes com elenco forte e chances de título

Atual campeão, Oklahoma City Thunder é aposta no basquete de um time jovem, focado e sob a liderança de Shai Gilgeous-Alexander. Logo na cola, Denver Nuggets está obcecado para subir um degrau depois do vice na temporada passada. A equipe de Colorado conta com bons valores e elenco para buscar a taça.

Já o Cleveland Cavaliers é uma boa surpresa entre os times da ponta. Após trajetórias de destaques e reforços, a equipe se apoia no crescimento de Donovan Mitchell e Evan Mobley para se impor nos playoffs e quer fazer história. Vamos ficar de olho!

Novos talentos que podem surpreender nas primeiras rodadas

Já entre os novatos, o Dallas Mavericks escolheu Luka Doncic no Draft e animou os torcedores, uma vez que ele é cotado para ser uma das futuras estrelas da NBA. Atualmente, desponta como um dos candidatos ao título de calouro da temporada. Mas, outros jovens buscam por espaço e sonham com essa conquista individual, incluindo Dylan Harper, VJ Edgecombe, Kon Knueppel, Jeremiah Fears, Walter Clayton Jr, Hansen Yang, Kasparas Jakucionis e Cedric Coward.

Apostas na NBA: como se preparar para o início da temporada

Chegou a hora de fazer a lição de casa na NBA!

Mercados populares: vencedor, pontuação e desempenho individual

De fato, esses mercados de apostas esportivas no basquete servem para todo o tipo de torcedor, desde o iniciante até o mais experiente. O vencedor da partida é, basicamente, apontar quem você acha que vai sair com a vitória. Algo que pode servir tranquilamente de entrada em uma plataforma regulada, como a Betsul.

A pontuação da equipe já demanda um pouco mais de conhecimento tanto da liga quanto dos times em questão. Acompanhar a média do time, mas considerar o contexto na competição e a dificuldade do oponente, é fundamental para ter sucesso nesse tipo de mercado.

O desempenho individual é um mercado que exige experiência nas apostas esportivas em basquete, ótimo acompanhamento das partidas e uma vontade extra para se debruçar sobre as cotações e análises de dados. Mas, uma diversão imensa para quem é fanático pelo esporte!

Use estatísticas e histórico para planejar suas apostas

Definitivamente, as estatísticas de atletas e equipes são essenciais para quem costuma apostar no basquete. E, desta vez, não seria diferente. Outro ponto relevante é o histórico do confronto. Jamais ignore esse tipo de informações! Cada duelo na NBA possui um peso, uma característica e um passado que vale a pena ser lembrado.

Jogue com consciência e aproveite a emoção da NBA

Apostar no basquete envolve muita análise, dados e acompanhamento de jogo a jogo na temporada NBA 2025, mas sua prioridade deve ser sempre seu divertimento!

Estabeleça limites e mantenha o controle da sua banca

Por isso, defina um orçamento mensal para sua recreação na Betsul, siga esse planejamento à risca e controle a sua banca. Não persiga derrotas, entenda que palpites certeiros e equivocados fazem parte de sua jornada e que os excessos não fazem parte da diversão.

Como a Betsul incentiva apostas responsáveis e seguras

Vale reforçar que a Betsul é devidamente licenciada no Brasil, incentiva o jogo responsável e disponibiliza ferramentas de autogestão para seus usuários, como limites de depósito, de tempo, pausa e até mesmo a autoexclusão. Além disso, existe o canal de atendimento 24/7! Então, aproveite cada cesta, cada finta e cada enterrada com uma plataforma obedece às regras do jogo.

A temporada da NBA está de volta! Faça suas apostas na Betsul, acompanhe os melhores jogos e viva cada lance com responsabilidade e emoção.