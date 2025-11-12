13ª Festa de Laço Comprido inicia nesta quinta em Chupinguaia

O município de Chupinguaia, se prepara para sediar a 13ª Festa de Laço Comprido, evento tradicional que movimenta a região e reúne competidores, famílias e admiradores da cultura rural.

A festividade será realizada do dia 13, quinta a 16, domingo, e também marcará a final do 4º Campeonato Municipal de Chupinguaia.

Reconhecida como uma das principais celebrações do calendário local, a Festa de Laço Comprido destaca-se pelo incentivo às tradições do campo e pela valorização dos laçadores do município e de cidades vizinhas.

A programação inclui provas de laço, premiação e laçadores de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso.

O evento conta com o apoio do prefeito Dr. Wesley Araújo e do vice-prefeito Eliézer Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo. A locução comercial ficará sob a responsabilidade de Luiz Henrique, conhecido como “Cobra”.

Para mais informações sobre inscrições e regulamento, os interessados podem entrar em contato com os organizadores pelos telefones: (69) 99370-4918 – João Neto / (69) 99319-4973 – Juares e (69) 99369-7043 – Toninho.

