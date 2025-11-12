Facebook Instagram
quarta-feira, 12 de novembro de 2025.

Equipe infantil de basquete de Vilhena vence Barão de Solimões e garante vaga na final do JER em Porto Velho

Time vilhenense Sub-14 superou equipe de Porto Velho em virada emocionante e disputa o título estadual nesta quinta-feira
Imagem: Divulgação

Em uma partida eletrizante na manhã desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a equipe infantil masculina da Favoo/Asbavi/SicoobCredisul Sub-14, de Vilhena, venceu de virada o Colégio Barão de Solimões, de Porto Velho, e garantiu vaga na final dos Jogos Escolares de Rondônia (JER).

O time da capital começou dominando a partida e fechou o primeiro quarto com vantagem de 21 a 12. No segundo período, a equipe da Favoo/Asbavi reagiu e diminuiu a diferença para apenas dois pontos.

Nos dois últimos quartos, o equilíbrio marcou o confronto, com as equipes se alternando na liderança. A decisão ficou para os segundos finais, quando o time vilhenense confirmou a vitória por 45 a 44. O destaque da partida foi o atleta Gabriel Rodrigues, que marcou 16 pontos.

Com o resultado, a Favoo/Asbavi garantiu presença na grande final do estadual. O confronto decisivo será nesta quinta-feira, 13 de novembro, às 9h30, contra a equipe do Sapiens, de Porto Velho, que representou Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros realizados em Minas Gerais no mês de outubro.

