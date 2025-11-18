Com projetos sociais e ambientais, Energisa Rondônia transforma positivamente as comunidades onde atua

O Brasil está sediando a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém, na região Norte do país. O encontro reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações de combate às mudanças do clima.

A Energisa participa do evento reforçando seu compromisso com a descarbonização do Brasil, com atenção especial à Amazônia Legal. O propósito é mostrar como o ecossistema de soluções do Grupo pode acelerar a transformação energética de forma sustentável, inclusiva e alinhada às necessidades locais, unindo inovação, fontes renováveis e desenvolvimento regional.

A sustentabilidade está integrada à estratégia corporativa da companhia por meio do conceito Energia 5D — descarbonização, digitalização, descentralização, democratização e diversificação — que orienta as decisões e investimentos do Grupo Energisa. Em Rondônia, esses princípios já são colocados em prática por meio do programa de descarbonização, responsável pelo desligamento de 13 termelétricas movidas a diesel e pela redução de mais de 1 milhão de toneladas de CO₂ desde 2021. Essa mudança resultou em um fornecimento de energia mais estável, limpo e capaz de impulsionar novos investimentos no estado.

Além disso, o Programa de Eficiência Energética (PEE) já destinou mais de R$ 60 milhões a projetos que promovem o uso racional da energia, beneficiando escolas, hospitais e instituições sociais com modernizações e tecnologias mais sustentáveis. A atuação ambiental também se estende ao apoio ao Programa Quelônios do Guaporé, iniciativa que protege tartarugas-da-amazônia e fortalece a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas na fauna local.

Segundo o diretor-presidente da Energisa em Rondônia, André Theobald, a atuação da empresa está alinhada às diretrizes ESG — governança ambiental, social e corporativa.

“A empresa tem um compromisso real com o futuro e com o desenvolvimento das comunidades onde está inserida. É fundamental para nós que a energia distribuída chegue aos lares dos nossos clientes por meio de fontes renováveis. Substituir termelétricas por subestações é um passo crucial na transição energética, garantindo energia limpa e de qualidade, ao mesmo tempo em que reduz a emissão de gases poluentes”, afirmou.

A Energisa acredita que o futuro da energia será construído com uma matriz diversa e complementar, baseada na combinação de múltiplas tecnologias e fontes renováveis. Por isso, aposta na multipotencialidade como estratégia para ampliar o acesso à energia limpa, apoiar comunidades em áreas remotas e promover um futuro energético mais justo, acessível e sustentável para todos.