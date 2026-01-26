Girapé Calçados realiza “Líquida de Confecções” com descontos de até 50% nesta quarta-feira em Vilhena

A Girapé Calçados em Vilhena, promove nesta quarta-feira, dia 28, a Líquida de Confecções, com ofertas especiais em peças selecionadas de moda feminina e masculina adulta. A ação tem início a partir das 8h.

Durante a liquidação, os consumidores poderão adquirir produtos com descontos de até 50%, além da possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, ampliando o acesso às ofertas.

A Girapé Calçados fica localizada na avenida Major Amarantes, no centro da cidade e orienta os clientes a chegarem com antecedência, em razão da expectativa de grande procura e da quantidade limitada de peças disponíveis.