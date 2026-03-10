Jovem de 23 anos está desaparecida em Vilhena

Uma jovem identificada como Taíssa Mota de Oliveira, de 23 anos, está desaparecida desde o último sábado (7), em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a jovem mora sozinha em uma residência localizada no setor 13.

Durante averiguações no imóvel, foram encontrados respingos de sangue no chão e também em um aparelho de televisão, fato que levantou preocupação entre familiares e pessoas próximas.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da jovem. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

Qualquer informação que possa ajudar a localizar Taíssa ou esclarecer o ocorrido pode ser repassada de forma anônima pelos telefones da Polícia Militar (69) 3322-3935 ou da Polícia Civil (69) 3322-3001.