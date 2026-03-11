Estádio Portal da Amazônia recebe melhorias e será reinaugurado com torneio Sub-11 em Vilhena

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) realizará neste sábado (14), às 16h, a cerimônia de entrega das melhorias realizadas no Estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

O evento é organizado pelo presidente da entidade, Heitor Costa, por meio do programa Palcos do Futebol, iniciativa desenvolvida em parceria entre a federação e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além da prefeitura de Vilhena, que busca melhorar a infraestrutura de estádios em diferentes regiões do país.

A solenidade contará com a presença de autoridades esportivas e convidados. Entre os nomes confirmados estão Bruno Costa, dirigente do escritório da CBF em Miami e vice-presidente da FFER, além do desportista Natal Pimenta Jacobsen, diretor das categorias de base da FFER.

A federação reforça o convite para que toda a população de Vilhena e da região participe da cerimônia e acompanhe a entrega oficial das melhorias no estádio, considerado um dos principais espaços esportivos do município.

Torneio Sub-11

Após a inauguração, o estádio será palco de um torneio da categoria Sub-11, com atletas nascidos nos anos de 2015, 2016 e 2017. As partidas estão programadas para começar às 16h30.

Confira a tabela dos jogos:

16h30 – América x Missões

17h30 – Vencedor da primeira partida x Grêmio Ayresboll

O time campeão receberá o Troféu Nédio Bratt, homenagem que marca a competição e valoriza o incentivo ao futebol de base na região.

A expectativa é que o evento reúna desportistas, autoridades e torcedores, celebrando as melhorias no estádio e fortalecendo o desenvolvimento do futebol em Vilhena e em todo o estado de Rondônia.