Mulher foge de residência após tentativa de estupro e cárcere privado em Vilhena

Na madrugada de quinta-feira, 12 de março de 2026, a Polícia Militar de Vilhena registrou uma ocorrência de tentativa de estupro e cárcere privado.

O caso teve início por volta das 04h, após a vítima conseguir fugir do agressor e pedir auxílio a um amigo.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava em um estabelecimento na Avenida Paraná quando um conhecido a convidou para conversar em seu veículo.

Ao entrar no automóvel, o homem passou a tentar beijá-la sem consentimento. Mesmo diante da recusa, o suspeito travou as portas do carro, impedindo que ela saísse, e a conduziu até um terreno baldio, onde continuou com as investidas forçadas.

Não satisfeito, o agressor levou a mulher até a residência dele. No interior do imóvel, o homem retirou as próprias roupas e tentou despir a vítima à força para manter relações sexuais.

Em um momento de distração do autor, a mulher conseguiu se desvencilhar, saiu correndo da casa e ligou para um amigo pedindo socorro.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima, que apresentava forte abalo emocional e sintomas de embriaguez, recebeu atendimento pré-hospitalar e foi conduzida ao Hospital Regional para avaliação médica.

A testemunha forneceu à polícia detalhes sobre o possível local de trabalho e o contato telefônico do suspeito.

A ocorrência foi registrada na Unidade de Segurança Pública (Unisp) e o caso agora segue para investigação da Polícia Civil, que busca localizar o autor do crime.