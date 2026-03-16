Polícia Civil confirma que mulher desaparecida em Vilhena está viva e em outro Estado

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, informou que Taíssa Mota de Oliveira, cujo desaparecimento foi registrado no último dia 9 de março, foi localizada com vida em outro Estado da Federação.

O caso vinha sendo tratado com extrema gravidade pelas autoridades. Na noite do desaparecimento, a residência de Taíssa foi encontrada aberta e com manchas de sangue entre a sala e o banheiro.

Diante dos vestígios, das câmeras de segurança desligadas e de outras circunstâncias suspeitas, a principal hipótese trabalhada pelas equipes policiais era a de feminicídio.

Diligências e Localização

Durante as investigações, foram empregados diversos recursos, incluindo varreduras em áreas de vegetação próximas ao imóvel com o auxílio de drones e agentes de campo. Com o aprofundamento das apurações, a Polícia Civil logrou êxito em esclarecer que Taíssa não foi vítima de crime.

Segundo a polícia, embora a mulher tenha sido localizada, as razões para o seu afastamento repentino não foram totalmente esclarecidas. O que se apurou, até o momento, é que ela não deseja manter contato com familiares.

A instituição ressaltou que a investigação foi conduzida com o máximo rigor e emprego de todos os meios disponíveis, devido ao cenário de violência encontrado inicialmente no imóvel da vítima.