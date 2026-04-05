Em Vilhena, homem é assassinado a facadas um dia após completar 45 anos

Um crime de homicídio foi registrado na manhã deste domingo, 5 de abril, em Vilhena.

A vítima, identificada como Aldo Manoel de Sá, de 45 anos, idade completada justamente no último sábado (04), morreu após ser atingido por um golpe de faca.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, Aldo estava em um imóvel acompanhado do autor do crime quando, por motivos ainda sob investigação, ambos se desentenderam. Durante a discussão, o agressor desferiu um golpe de faca que atingiu a região do tórax da vítima.

O próprio autor do esfaqueamento teria acionado o Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima. Aldo foi levado às pressas ao Hospital Regional, mas, devido à gravidade do ferimento, não resistiu e veio a óbito pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

O suspeito, teria acompanhado a vítima até o hospital, porém, não há informação se ele foi preso.

O corpo de Aldo Manoel de Sá foi liberado para a Funerária Dom Bosco, que realizou a remoção e está responsável pelos trâmites de velório e sepultamento.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”