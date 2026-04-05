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domingo, 05 de abril de 2026.

Em Vilhena, homem é assassinado a facadas um dia após completar 45 anos

Vítima identificada como Aldo Manoel de Sá foi atingida no tórax após desentendimento em um imóvel
Vítima morreu logo após dar entrada no hospital / Fotomontagem: Extra de Rondônia

Um crime de homicídio foi registrado na manhã deste domingo, 5 de abril, em Vilhena.

A vítima, identificada como Aldo Manoel de Sá, de 45 anos, idade completada justamente no último sábado (04), morreu após ser atingido por um golpe de faca.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, Aldo estava em um imóvel acompanhado do autor do crime quando, por motivos ainda sob investigação, ambos se desentenderam. Durante a discussão, o agressor desferiu um golpe de faca que atingiu a região do tórax da vítima.

O próprio autor do esfaqueamento teria acionado o Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima. Aldo foi levado às pressas ao Hospital Regional, mas, devido à gravidade do ferimento, não resistiu e veio a óbito pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

O suspeito, teria acompanhado a vítima até o hospital, porém, não há informação se ele foi preso.

O corpo de Aldo Manoel de Sá foi liberado para a Funerária Dom Bosco, que realizou a remoção e está responsável pelos trâmites de velório e sepultamento.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”

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