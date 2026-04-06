Empreendimento Parque Cidade Jardim aposta em planejamento urbano e acessibilidade em Vilhena

Um novo empreendimento habitacional foi anunciado em Vilhena com a proposta de ampliar o acesso à moradia e contribuir para o crescimento urbano do município. O Parque Cidade Jardim é resultado de uma parceria entre a Incorporadora R Macedo e a Alima Imobiliária.

O projeto chega ao mercado como uma nova opção para famílias que buscam sair do aluguel e investir na casa própria. A proposta do empreendimento envolve planejamento urbano, infraestrutura e organização da expansão da cidade, acompanhando o desenvolvimento e a demanda por novas áreas residenciais.

Entre os principais diferenciais do empreendimento estão as condições facilitadas de pagamento. Segundo os organizadores, o lançamento conta com opções como entrada parcelada em até 32 vezes, o que amplia as possibilidades de aquisição para o público interessado na compra de um lote.

Outro ponto destacado é o suporte oferecido durante todo o processo de compra. A parceria com a Alima Imobiliária prevê acompanhamento desde a escolha do terreno até a orientação necessária para aprovação de crédito habitacional, com atendimento personalizado aos clientes.

O projeto chega ao mercado cercado por expectativa positiva no setor imobiliário local, impulsionada pela credibilidade das empresas envolvidas. As duas marcas possuem atuação consolidada no segmento, com histórico de empreendimentos que reforçam a confiança dos clientes e investidores.

Além de ampliar as possibilidades de acesso à moradia, o empreendimento também deve contribuir para o desenvolvimento econômico do município. A iniciativa tende a impulsionar o setor da construção civil, gerar oportunidades e valorizar áreas de expansão urbana.

Com foco em planejamento e acessibilidade, o Parque Cidade Jardim se apresenta como uma alternativa para quem busca investir em moradia regularizada, dentro de um projeto estruturado e com condições facilitadas de aquisição em Vilhena.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 98100-3061. O showroom de atendimento está localizado na Avenida Major Amarante, nº 2725, sala 2, em frente ao Banco do Brasil, em Vilhena.