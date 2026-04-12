Usuário de drogas quebra objetos em residência e ameaça mãe em Vilhena

Uma moradora da Rua José de Souza Neiva viveu momentos de tensão na manhã de sábado, 11 de abril, ao ser alvo de ataques verbais e danos materiais provocados pelo próprio filho.

A Polícia Militar foi acionada para intervir em um caso de violência doméstica que revela um cenário de insegurança familiar recorrente.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o homem, que é usuário de substâncias entorpecentes, chegou à residência e iniciou uma discussão agressiva com a mãe. Durante o desentendimento, ele passou a quebrar diversos objetos no interior do imóvel e proferiu ofensas contra a vítima.

AMEAÇAS E MEDO

Em depoimento aos policiais da Rádio Patrulha, a mãe relatou que episódios de violência têm se tornado constantes. O temor pela integridade física e psicológica da mulher aumentou após o filho declarar que estaria atuando como “olheiro” para uma facção criminosa, detalhe que potencializa a sensação de risco e vulnerabilidade da família.

Quando a guarnição chegou ao local, o autor já havia fugido e não foi possível realizar a perícia imediata nos danos, pois a vítima, por necessidade, já havia realizado a limpeza do ambiente e o reparo de parte dos itens danificados.

DILIGÊNCIAS

Os militares realizaram buscas pelas imediações do bairro com o objetivo de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o fechamento da ocorrência.

O caso foi registrado na Polícia Civil para que sejam adotadas as medidas protetivas cabíveis, visando garantir a segurança da moradora e evitar que a situação evolua para agressões mais graves.