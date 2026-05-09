Homem é preso após ameaçar ex-mulher de morte, agredir enteado e provocar confusão em Vilhena

Uma ocorrência de violência doméstica e ameaça mobilizou a Polícia Militar em Vilhena após um homem, invadir o estabelecimento comercial de sua ex-esposa e promover uma série de ataques e danos materiais.

O caso contou, inclusive, com a intervenção de um policial civil que passava pelo local no momento do tumulto.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada e encontrou o autor em visível estado de embriaguez e extremamente agitado.

Ele portava um banner de propaganda do restaurante da vítima, que havia acabado de arrancar. O homem desobedeceu às ordens de parada dos militares e apresentou comportamento agressivo, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para contê-lo.

HISTÓRICO DE PERSEGUIÇÃO

A vítima relatou aos policiais que conviveu com o agressor por 11 anos, período marcado por constantes ameaças e ofensas. Apesar de estarem separados há cinco meses, ela afirma que vem sendo perseguida. Inclusive, no último dia 2 de maio, a mulher já havia registrado uma ocorrência contra o ex-marido, que acabou sendo liberado na ocasião.

Nesta nova investida, o suspeito chegou ao local em uma motocicleta Yamaha de cor preta, arrancou o banner de publicidade e a caixa de correio da residência. Em meio aos xingamentos, ele ameaçou de morte a ex-mulher e o filho dela. Ao tentar defender a mãe, o jovem foi agredido com três tapas no rosto pelo ex-padrasto.

INTERVENÇÃO E DISPARO

Durante a briga, um policial civil que passava pela região interveio para cessar as agressões. Diante da fúria do suspeito, o agente efetuou um disparo de advertência para o alto.

Após o controle inicial da situação, o policial retirou-se do local, mas a guarnição da PM recolheu uma cápsula deflagrada de calibre 9mm, que foi entregue à UNISP para perícia.

PROVIDÊNCIAS E MEDIDAS PROTETIVAS

Já na unidade policial, o agressor recusou-se a realizar o teste do bafômetro. A motocicleta utilizada por ele foi apreendida e apresentada na delegacia.

Mãe e filho manifestaram o desejo de representar criminalmente contra o autor e solicitaram, em caráter de urgência, Medidas Protetivas baseadas na Lei Maria da Penha.

Eles relataram temer por suas vidas, ressaltando que o comportamento do homem escala perigosamente quando ele consome bebidas alcoólicas. O caso segue agora sob os cuidados da autoridade judiciária.