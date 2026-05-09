Moradora denuncia fraude em cartão após compras não autorizadas em Cabixi

Uma moradora de Cabixi procurou o quartel da Polícia Militar para registrar uma ocorrência de estelionato após detectar movimentações fraudulentas em seu cartão de crédito.

O caso, registrado nesta semana, envolve transações internacionais e nacionais que a vítima afirma não ter realizado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o primeiro sinal de alerta ocorreu na madrugada de terça-feira, 5 de maio, por volta das 02h.

Na ocasião, houve uma tentativa de compra não autorizada no valor de USD 85,37 (aproximadamente 430 reais, na cotação atual) em um estabelecimento identificado como “LUNIVERSDES”.

Durante a tentativa, foi gerado automaticamente um código de segurança Mastercard SecureCode sem que a titular tivesse solicitado.

TRANSAÇÃO APROVADA

Apesar do primeiro alerta, a situação se agravou na madrugada desta sexta-feira, 8 de maio. Por volta de 01h, uma transação no valor de R$ 1.329,00 foi efetivamente aprovada no cartão da vítima em favor de uma empresa identificada como “DL Starlink B”.

A vítima afirmou categoricamente aos policiais que não reconhece os estabelecimentos, não realizou as compras e jamais forneceu seus dados pessoais ou senhas a terceiros.

PROVIDÊNCIAS

O boletim de ocorrência foi registrado para que as autoridades possam investigar a origem da fraude e para que a moradora tenha respaldo legal ao contestar os valores junto à operadora do cartão e à instituição bancária.

A polícia reforça o alerta para que os cidadãos monitorem constantemente seus aplicativos bancários e, em caso de qualquer movimentação suspeita, realizem o bloqueio imediato do cartão e procurem uma delegacia.