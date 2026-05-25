Motociclista embriagado causa colisão contra carro e vai parar no hospital em Colorado

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motoneta mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde de domingo, 24 de maio.

A colisão aconteceu por volta das 16h no cruzamento da Rua Acácia com a Avenida Rio Madeira, no Centro de Colorado do Oeste.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, os policiais depararam-se com o condutor de uma motoneta Honda C100 Biz, de cor azul, caído ao solo.

ALTA VELOCIDADE E DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO

Em contato com a motorista do automóvel envolvido, um Volkswagen Golf, de cor prata, identificada pelas iniciais P. R. S., ela relatou que trafegava regularmente pela Rua Acácia no sentido Avenida Solimões/Avenida Juruá.

Ao se aproximar do cruzamento, o condutor da motoneta, que vinha pela Avenida Rio Madeira em alta velocidade, desobedeceu a sinalização de parada obrigatória (“PARE”) e avançou na pista, colidindo contra a lateral do carro.

Com o impacto violento, o motociclista, identificado pelas iniciais A. G. S., sofreu um corte profundo na perna direita e diversas escoriações pelo cotovelo esquerdo.

Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital para receber cuidados médicos.

GARRAFA DE CACHAÇA E BAFÔMETRO NAS ALTURAS

Durante a vistoria nos veículos, os policiais militares inspecionaram o interior do compartimento de bagagens (baú) da Biz e localizaram um frasco de cachaça parcialmente consumido.

O condutor da motoneta apresentava sinais clássicos e visíveis de embriaguez alcoólica, como forte odor etílico, fala desconexa, desorientação e olhos avermelhados, chegando a admitir aos policiais que havia ingerido a bebida destilada.

Devido ao estado, ele sequer soube informar seu endereço ou como o acidente aconteceu.

No hospital, os militares convidaram o motociclista a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), que aferiu o índice de 0,64 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, confirmando o estado de embriaguez e configurando o crime de trânsito.

A motorista do automóvel também realizou o teste no local da colisão, cujo resultado apontou 0,20 mg/L.

DANOS E PROVIDÊNCIAS LEGAIS

O impacto gerou danos generalizados nos bens envolvidos: a motoneta teve a carenagem dianteira e os faróis destruídos.

Já o automóvel sofreu avarias no retrovisor esquerdo, além de amassados na porta e na lateral dianteira esquerda.

Diante das irregularidades constatadas, ambos os condutores foram formalmente notificados com base nas diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Como o condutor apontado como causador do acidente permaneceu internado sob observação médica devido à gravidade dos ferimentos, ele não pôde ser apresentado fisicamente na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A motoneta foi apreendida e removida por um guincho até o pátio da Ciretran.

O caso foi registrado e segue sob os cuidados da Polícia Civil para as providências penais cabíveis.