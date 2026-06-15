MP empossa cinco novos promotores e amplia atuação na defesa de direitos fundamentais em RO; coloradense integra lista

A garantia dos direitos da população rondoniense ganhou reforço na noite da sexta-feira (12/6), com a posse de cinco novos promotores de Justiça substitutos do Ministério Público de Rondônia (MPRO).

A cerimônia foi realizada no auditório da sede da instituição, em Porto Velho, durante Sessão Solene do Conselho Superior do Ministério Público.

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, conduziu a solenidade.

Após a leitura da portaria de nomeação e o juramento coletivo, passaram a integrar oficialmente a carreira as promotoras de Justiça substitutas Débora Cristina Riccio Maia, Luana Soido Teixeira e Silva, Marcela Maria do Canto Defert e Marcele Tavares Mathias Lopes Nogueira, e o promotor de Justiça substituto Marcel Barboza Ferreira, que morou por muitos anos na cidade de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

No juramento, os novos membros prometeram “desempenhar com retidão as funções do cargo de promotor de Justiça do Estado de Rondônia e cumprir fielmente a Constituição e as leis”.

REPRESENTATIVIDADE FEMININA

A presença feminina foi um dos temas abordados durante a solenidade. Falando em nome das integrantes do MPRO, a promotora de Justiça Tânia Garcia ressaltou que a ampliação da participação de mulheres na instituição contribui para fortalecer a representatividade institucional. Ela também destacou que mais promotoras ampliam a capacidade da instituição de compreender e atuar frente a demandas relacionadas à violência contra a mulher e à desigualdade de gênero em Rondônia.

GUARDIÃO

Representando os empossados, o promotor de Justiça substituto Marcel Barboza Ferreira descreveu a posse como o ápice de uma jornada de resiliência, estudo e serviço, destacando que sua trajetória não teve um início brilhante e foi marcada pela superação.

Ele compartilhou detalhes de sua trajetória, da origem humilde e das dificuldades enfrentadas nos estudos. Emocionado, agradeceu à sua família e, por fim, reafirmou seu compromisso em ser um “guardião implacável” das leis e da Constituição, atuando com independência e rigor técnico pelo bem comum de Rondônia.

Senhoras e senhores, assumo hoje o compromisso público de ser um guardião implacável da Constituição e das leis. Prometo exercer minhas atribuições com independência, serenidade, rigor técnico e, acima de tudo, com os olhos voltados para o bem comum da sociedade de Rondônia, que confia a nós a defesa de seus direitos mais sagrados”, disse.

COMPROMISSO RENOVADO

O Procurador-Geral de Justiça, em seu discurso de encerramento da solenidade, destacou a importância da vocação e do compromisso renovado com a sociedade rondoniense. Ele expressou grande alegria em receber os novos membros e mencionou que os discursos que o antecederam foram inspiradores e revelaram um “chamado para agir com lealdade”.

Elogiou a jornada de dedicação dos novos promotores, que foram testados tanto em conhecimento quanto emocionalmente, e destacou o mérito do procurador de Justiça Ivanildo de Oliveira, que presidiu a comissão do concurso.

Alexandre Jésus defendeu que o Ministério Público é formado por pessoas e que, para que a instituição possa causar felicidade na sociedade, os próprios promotores e procuradores precisam atuar com alegria e felicidade. Seu propósito final é oferecer a melhor estrutura institucional possível para que os novos membros desempenhem seu trabalho com excelência.

A cerimônia contou com a participação de membros e servidores do Ministério Público, além de representantes da Associação do Ministério Público de Rondônia, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, e do Tribunal de Justiça de Rondônia.