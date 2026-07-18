Motociclista morre após acidente em Corumbiara; cachorro pode ter provocado queda

Um motociclista de 43 anos morreu no começo da madrugada deste sábado (18) após sofrer um acidente de trânsito na Linha 2, no Assentamento Zé Bentão, zona rural de Corumbiara.

A Polícia Militar foi acionada por um enfermeiro que havia sido chamado para prestar socorro à vítima.

Ao chegar ao local, porém, o profissional constatou que o homem, identificado como José Dilson Vilete, já estava sem vida.

No local, os policiais encontraram a vítima caída no meio da estrada, enquanto a motocicleta Honda Bros vermelha estava às margens da via.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , um cachorro pode ter provocado o acidente fatal.

Testemunhas que passaram pela região informaram não reconhecer o animal e disseram desconhecer quem seria seu proprietário.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) de Vilhena foi acionada e realizou os procedimentos periciais. O cachorro foi recolhido pelo perito e encaminhado para avaliação veterinária.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi liberado à funerária Bom Jesus para os procedimentos de necropsia. Em seguida, será transladado para Corumbiara, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

A motocicleta ficou sob responsabilidade da esposa da vítima.