Motociclista morre após ser atingido por carro na RO-370, em Corumbiara; motorista foge do local

Hozeia Alves da Silva, de 34 anos, morreu por volta das 19h deste domingo (19) após ser atingido por um carro enquanto seguia de motocicleta pela RO-370, no sentido ao distrito de Vitória da União, em Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o automóvel atingiu a traseira da motocicleta, arremessando a vítima contra o asfalto.

Apesar de usar capacete, o motociclista sofreu traumatismo cranioencefálico e morreu ainda no local.

Morador de Corumbiara, Hozeia trabalhava como vaqueiro em uma fazenda da região.

Testemunhas relataram que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e desorientação.

Segundo os relatos, ele afirmou que precisava beber água, deixou o local do acidente e não retornou.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec).

Após a perícia, o corpo foi liberado para funerária Bom Jesus realizar a remoção e encaminhar para necropsia em Vilhena.

Velório e sepultamento ainda serão definidos pela família.