VÍDEO: motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro no centro de Colorado

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em uma colisão com um automóvel no início da noite da terça-feira (18), no centro de Colorado do Oeste.

O acidente aconteceu por volta das 18h15, no cruzamento da Avenida Rio Madeira com a Rua Magnópolis, e envolveu uma motocicleta Honda Bros e um Fiat Palio EX.

A vítima foi identificada como Eliseu Fonseca da Silva, de 44 anos.

Segundo o registro da Polícia Militar, o motorista do Palio, de 35 anos, trafegava pela Avenida Rio Madeira, no sentido da Avenida Acácia, quando colidiu com a motocicleta no cruzamento.

Ainda, conforme o relato registrado pelos policiais, Eliseu teria avançado a sinalização de “PARE” existente na Rua Magnópolis, entrando na via preferencial e provocando a colisão transversal.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital municipal.

VÍTIMA SOFREU MÚLTIPLAS FRATURAS

Conforme o atendimento médico, Eliseu sofreu fraturas na tíbia, fíbula e tornozelo da perna direita, além de luxação no ombro esquerdo. Ele permaneceu sob cuidados médicos.

Os dois veículos envolvidos também ficaram danificados com a força da colisão.

A Polícia Militar realizou o levantamento da ocorrência e registrou imagens do local. A Perícia Técnica foi acionada, mas o perito de plantão informou que não poderia comparecer à ocorrência.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Colorado do Oeste como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, prevista no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Polícia Civil. (Assista ao vídeo do acidente).