Motorista que causou morte de motociclista e fugiu sem prestar socorro é preso em flagrante em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Vilhena, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, identificou e autuou em flagrante o motorista de uma caminhonete envolvido em um acidente com vítima fatal e fuga do local sem prestar socorro.

O caso ocorreu na noite de sexta-feira, 28 de agosto de 2026, e a elucidação foi concluída em menos de 24 horas.

O sinistro aconteceu por volta das 23h20, no cruzamento da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Manaus, no bairro 5º BEC.

Conforme apurado, uma motocicleta ocupada por um casal foi atingida por uma caminhonete cujo condutor desrespeitou a sinalização de parada obrigatória ao ingressar na via preferencial.

O condutor da moto, Everton Chalito de Moura, de 38 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A passageira sofreu lesões e recebeu atendimento hospitalar.

Após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local em alta velocidade, sem prestar qualquer assistência às vítimas. Ainda durante a madrugada, a equipe da Polícia Militar que atendeu à ocorrência realizou varredura em sistemas de videomonitoramento nas imediações e preservou as primeiras imagens do veículo suspeito.

Na manhã seguinte, as diligências continuaram de forma ininterrupta. Equipes de polícia judiciária e o setor de inteligência analisaram as imagens, extraíram características individualizadoras da picape e traçaram possíveis rotas de fuga, o que permitiu chegar ao responsável.

No período da tarde, o veículo foi localizado em uma residência na zona urbana, apresentando danos compatíveis com a colisão, sendo encaminhado para apreensão e perícia.

As buscas pelo condutor seguiram ao longo do dia e, no início da noite de 29 de agosto, um homem de 31 anos apresentou-se na delegacia acompanhado de advogado. Após a análise dos elementos reunidos e das oitivas, a prisão em flagrante foi ratificada.

O investigado responderá pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a causa de aumento relativa à omissão de socorro prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

A Polícia Civil reforça que o condutor envolvido em sinistro de trânsito tem o dever legal de permanecer no local e prestar socorro imediato, atitude que é fundamental para preservar vidas e evitar o agravamento da responsabilidade criminal.

As investigações prosseguem com a conclusão dos laudos periciais no local e no veículo apreendido.