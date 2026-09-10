Ezequiel Neiva, Wiveslando Neiva e Marcos Rogério fortalecem campanha com caminhada em Alta Floresta D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis

Os candidatos a deputado federal Ezequiel Neiva (PL) e a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) participaram, nesta quarta-feira (9), de uma caminhada pelas ruas de Alta Floresta D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis, ao lado do candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL). A agenda reuniu apoiadores e moradores dos dois municípios, em mais um momento de contato direto com a população durante a campanha eleitoral.

Ezequiel Neiva destacou a importância de estar próximo das pessoas e conhecer de perto a realidade de cada município. “É muito bom estar aqui, conversar com as pessoas e sentir esse carinho. A gente conhece muita gente pelo caminho e também ouve de perto o que cada cidade precisa. É isso que nos dá vontade de trabalhar ainda mais”, frisou Ezequiel.

Wiveslando Neiva ressaltou que a campanha tem sido marcada pelo contato direto com a população e pela oportunidade de reencontrar pessoas que acompanham a caminhada da família Neiva. “A gente chega em cada cidade e é recebido de um jeito muito especial. Tem abraço, conversa, gente contando sua história e falando do que espera para o futuro. É uma caminhada que está sendo construída junto com as pessoas”, destacou Wiveslando.

Ao longo da campanha eleitoral, Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva vêm percorrendo diferentes regiões de Rondônia e recebendo manifestações de apoio de moradores e lideranças locais. Para Ezequiel Neiva, a receptividade encontrada durante as agendas demonstra que o trabalho desenvolvido ao longo dos anos é reconhecido pela população. “A gente fica muito feliz quando chega nas cidades e encontra esse carinho. Muitas vezes a pessoa lembra de uma obra, de uma ação ou de alguma ajuda que recebeu. Isso mostra que o nosso trabalho está chegando onde precisa chegar”, frisou.

Wiveslando Neiva também destacou a experiência vivida durante as agendas pelo Estado. “Cada cidade tem uma história, cada pessoa tem uma história, e poder ouvir tudo isso de perto é muito importante. Estamos seguindo firmes, com os pés no chão e com muita vontade de continuar essa caminhada”, encerrou.