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quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Denúncia anônima leva PM localizar motocicleta furtada escondida em matagal de Vilhena

Veículo Yamaha Factor com restrição de furto foi encontrado oculto na vegetação perto de uma chácara; bem foi recolhido à UNISP
A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP)

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela Polícia Militar após uma denúncia anônima indicar a localização do veículo em uma área rural do município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operações da PM recebeu informações de que uma motocicleta Yamaha 150 Factor estaria escondida em meio à vegetação, nas proximidades de uma chácara, em Vilhena.

Ao checarem os dados do veículo nos sistemas de segurança pública, os policiais confirmaram que a motocicleta ostentava restrição de furto/roubo.

Diante da constatação, uma guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se imediatamente ao endereço indicado.

No local, os agentes realizaram varreduras na área de mata e encontraram o veículo oculto sob a vegetação.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência, realização de procedimentos legais e restituição ao legítimo proprietário.

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