Denúncia anônima leva PM localizar motocicleta furtada escondida em matagal de Vilhena

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela Polícia Militar após uma denúncia anônima indicar a localização do veículo em uma área rural do município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Central de Operações da PM recebeu informações de que uma motocicleta Yamaha 150 Factor estaria escondida em meio à vegetação, nas proximidades de uma chácara, em Vilhena.

Ao checarem os dados do veículo nos sistemas de segurança pública, os policiais confirmaram que a motocicleta ostentava restrição de furto/roubo.

Diante da constatação, uma guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se imediatamente ao endereço indicado.

No local, os agentes realizaram varreduras na área de mata e encontraram o veículo oculto sob a vegetação.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência, realização de procedimentos legais e restituição ao legítimo proprietário.