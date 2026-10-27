Homem é preso após morder orelha de namorada e ameaçá-la de morte em Vilhena; divergências políticas teria sido motivo

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após agredir e morder a orelha da namorada durante uma discussão em um clube localizado no bairro Embratel, em Vilhena.

O suspeito também é investigado por ameaças de morte contra a vítima.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal em ambiente de lazer.

No endereço indicado, a vítima relatou que estava no estabelecimento acompanhada do companheiro, com quem mantém relacionamento há mais de três anos e que não aceita o fim da relação.

Segundo o relato, o casal iniciou uma discussão motivada por divergências políticas, momento em que o suspeito passou a proferir ofensas e desferiu uma mordida na orelha esquerda da vítima, que possui deficiência auditiva, causando-lhe lesões aparentes. Após o ataque, o homem fugiu em um veículo em direção à sua residência.

A vítima acompanhou a equipe policial até o endereço do suspeito e manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o agressor.

Na ocasião, ela apresentou mensagens armazenadas em seu telefone celular que continham ameaças de morte proferidas anteriormente pelo companheiro, além de relatar um histórico de agressões verbais que nunca haviam sido denunciadas.

Os policiais militares deslocaram-se até a casa indicada e efetuaram a abordagem do suspeito. Durante o procedimento, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica e alegou não se lembrar dos fatos.

Diante do contexto de violência doméstica e familiar, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial competente para a formalização do flagrante e adoção das medidas legais cabíveis.