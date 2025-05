Autoridades destacam parcerias para sucesso da 16ᵃ Festa do Milho em Cabixi

A cidade de Cabixi foi palco da 16ᵃ Festa do Milho no último sábado, 17 de maio.

O evento, que é totalmente gratuito, foi organizada pela prefeitura municipal, através de suas autoridades representativas e se consolida como uma importante celebração cultural e gastronômica em Cabixi, promovendo o desenvolvimento do município e a valorização de sua cultura e tradições

O prefeito Silvano Almeida lembrou o empenho da secretaria de agricultura e da equipe de secretários municipais e de todos os parlamentares parceiros, para o sucesso na realização do evento. “É muito importante destacar toda a parceria, a gente tem trabalhado com todas as secretarias, para a realização de nossa festa do milho, para fazer um evento desse porte. São dias de muito trabalho, que no final valeu a pena. É gratificante ver a proporção dessa festa e como ela está linda para nossa população”, afirmou.

O vice-prefeito, Fábio Matos, destacou a importância do evento para a cidade. “A Festa do Milho é um legado cultural para Cabixi, levando o milho como alimento e cultura do nosso município”, analisou.

O presidente da Câmara de Vereadores, Milton Antunes da Silva, que esteve presente à cerimônia, em seu discurso de abertura do evento da Festa do Milho, também parabenizou os organizadores pela realização do evento. “A gente sabe como é difícil construir um evento tão poderoso, tão potente como esses que vocês vêm fazendo”, destacou o parlamentar. “Eu sou entusiasta desse tipo de evento que movimenta a economia, gera, renda, gera emprego, que movimenta a cidade”, continuou. “Que no ano que vem seja maior ainda e assim sucessivamente”, completou.