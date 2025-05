Obra na ponte sobre Rio Corumbiara avança com apoio da deputada Lebrinha e prefeitura

“A população de Corumbiara e região vai contar com uma estrutura segura e duradoura. Essa ponte representa o compromisso com o desenvolvimento e a mobilidade rural”, afirmou a deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), ao comentar o andamento da obra na ponte sobre o Rio Corumbiara.

A intervenção está sendo executada com investimento total de R$ 2,3 milhões. A obra foi viabilizada por meio de parceria entre a Prefeitura de Corumbiara, a deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) e o deputado federal Lebrão (União Brasil).

Do total, R$ 400 mil foram aplicados como contrapartida do município. O restante dos recursos foi articulado junto ao governo federal e estadual pelos parlamentares.

O projeto atende a uma solicitação feita pelo ex-vereador Sapata, que destacou a importância da obra para a zona rural. “Agradecemos por colocar esse recurso em nosso município. Um recurso que vai ser importante pros nossos produtores. Todo ano temos problema com transporte para nossos produtos e agora, com uma ponte dessa qualidade, metálica, irá melhorar muito para todos os cidadãos do município”, disse.

A nova ponte vai beneficiar moradores de Corumbiara, Cerejeiras e de outros municípios vizinhos. A conclusão da obra está prevista para os próximos dias.

A Prefeitura de Corumbiara e o prefeito Leandro foram citados pelos parlamentares como fundamentais para a realização da obra, em razão do comprometimento e da articulação institucional.