VÍDEO: Caminhoneiro de Cerejeiras fica ferido após colisão na BR-364, em Candeias do Jamari

Um caminhoneiro identificado como Edilson Matias de Siqueira, morador da cidade de Cerejeiras, ficou ferido após se envolver em um grave acidente na noite da última quarta-feira (21), na BR-364, nas proximidades de Candeias do Jamari, região próxima à capital Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Extra de Rondônia, Edilson trafegava normalmente pela rodovia quando um caminhão saiu abruptamente do pátio de um restaurante às margens da pista e invadiu a via. A manobra inesperada fez com que Edilson perdesse o controle do veículo, colidindo com outro caminhão que vinha no sentido contrário.

Testemunhas afirmaram que o motorista do caminhão que teria provocado o acidente não parou para prestar socorro e deixou o local imediatamente após a colisão.

Por sorte, outros caminhoneiros que passavam pelo trecho se mobilizaram rapidamente e conseguiram retirar Edilson, que estava preso às ferragens. Apesar do susto e dos danos materiais, aparentemente ele não sofreu ferimentos graves.

Ainda assim, o caminhoneiro foi encaminhado primeiramente ao hospital de Candeias do Jamari e, em seguida, transferido para o Hospital João Paulo II, em Porto Velho, onde recebeu atendimento médico especializado.

As autoridades devem investigar o caso e tentar identificar o caminhoneiro que fugiu do local sem prestar socorro.

