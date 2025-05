UNIR realiza “Mostra de Curtas” com foco em sustentabilidade, vivências acadêmicas e valorização da educação superior em Vilhena

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus Vilhena, está com inscrições abertas para a 1ª Mostra de Curtas-Metragens Marechal Cândido Rondon — um evento cultural e formativo que convida estudantes, servidores e a comunidade externa a contar grandes histórias em vídeos de até um minuto e meio, gravados com o próprio celular.

A mostra oferece duas temáticas para os vídeos: “ESG – Ambiental, Social e Governança”, voltada para boas práticas de sustentabilidade, cidadania e gestão responsável; e “Histórias do Campus da UNIR em Vilhena”, com relatos marcantes de experiências vividas por discentes, docentes, técnicos e egressos.

Segundo o coordenador da ação de extensão, professor Francisco Emanoel Silveira, o objetivo é “incentivar a produção audiovisual como ferramenta de reflexão e transformação social, promovendo a criatividade e a consciência crítica dos participantes”.

Além do foco ambiental e social, o evento é também uma oportunidade para valorizar a contribuição da universidade para a educação em Vilhena, destacando sua trajetória na formação de profissionais nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Letras, Pedagogia e Direito. Essa valorização do papel da UNIR fortalece os vínculos com a comunidade e evidencia o impacto positivo de suas ações na formação acadêmica e no desenvolvimento regional.

Os vídeos selecionados serão exibidos em evento público, com entrega de troféus e premiação em dinheiro para os melhores curtas.

Para o diretor do campus, professor Claudemir da Silva Paula, a mostra transcende o aspecto competitivo:

“Essa mostra é mais que um concurso de vídeos; é um convite à expressão criativa e à valorização das práticas que constroem uma universidade mais sustentável, humana e integrada com a comunidade. Nosso papel é incentivar e dar voz a essas histórias que muitas vezes transformam realidades. Cada história tem um poder transformador — e a sua pode ser a faísca que inspira novos caminhos.”

As inscrições já estão abertas. O regulamento completo está disponível no perfil oficial da UNIR Vilhena nas redes sociais ou pelo link:

🔗 https://administracaovilhena.unir.br/noticia/exibir/35957

É obrigatória a inserção do número do RG no ato da inscrição.

A programação da mostra inclui momentos importantes: