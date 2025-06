Durante operação, polícia apreende drogas, caderno com anotações do tráfico e prende suspeito em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 5, uma força-tarefa das forças de segurança deflagrou mais uma fase da Operação Dubai em Vilhena.

A ação mobilizou equipes da Rádio Patrulha, Núcleo de Inteligência do CRP3, NI do 3º BPM, Polícia Civil e o canil do 4º BPM, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão expedidos contra investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme apuração do Extra de Rondônia, as diligências aconteceram em imóveis localizados na Avenida Piauí e em uma empresa situada na confluência da Avenida Rondônia com a BR-174.

Durante a varredura, com o apoio dos cães farejadores do 4º BPM, os policiais localizaram dezoito invólucros plásticos do tipo ziplock contendo substância com características de maconha, já prontos para venda, além de duas porções de substância branca em pó, compatível com cocaína, também acondicionadas em embalagens ziplock, indicando que estavam preparadas para comercialização.

No mesmo local, os agentes encontraram uma caderneta com diversas anotações manuscritas, incluindo nomes de terceiros, tipos e quantidades de entorpecentes supostamente vendidos, o que reforça a suspeita de que o local era usado como ponto de tráfico bem estruturado.

O suspeito que estava no imóvel foi identificado pelas iniciais W.L.V. e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

A operação segue em andamento e integra um esforço contínuo das forças de segurança no combate às organizações criminosas que atuam na região.

>>>Vídeo: