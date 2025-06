Operação Dubai: Polícia apreende drogas, dinheiro e prende suspeito em chácara de Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 5, a Polícia Militar deu prosseguimento às diligências da Operação Dubai, que visa intensificar o combate ao tráfico de drogas em áreas sensíveis de Vilhena.

A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na prisão de um suspeito identificado como P.I.

Com informações que apontavam o armazenamento de drogas em uma propriedade rural, as equipes da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, do Núcleo de Inteligência (NI) e do Canil do 4º Batalhão de Polícia Militar, deslocaram-se até uma chácara localizada na Linha 1, Eixo 1.

No local, foram encontrados aproximadamente 2.982 gramas de substância análoga à maconha e cerca de 496 gramas de cocaína, escondidas em diferentes pontos da residência: dentro de balde de lixo, garrafa de café, balcão da pia, guarda-roupas do casal e até mesmo sobre a mesa da cozinha, já sendo fracionadas para a venda.

Além das drogas, os policiais apreenderam valores em espécie e moedas estrangeiras (dólar americano, euro e bolívar), uma motocicleta usada para entregas, duas balanças de precisão, quatro celulares, duas maquinetas de cartão, pinos plásticos, rolos de papel filme e sacos tipo ZipLog, todos materiais característicos do tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, o suspeito colaborou com os agentes indicando parte dos esconderijos, mas omitiu a localização da maior parte da droga, sendo crucial a atuação do cão farejador da equipe do Canil para encontrar todo o entorpecente.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais. A Operação Dubai segue em andamento e novas diligências devem ocorrer nos próximos dias.