Homem se recusa a se identificar, desacata bombeiros e caso vai parar na delegacia em Vilhena

Na tarde deste sábado, 14, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desobediência e desacato registrada na sede do Corpo de Bombeiros Militar, localizada no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, dois bombeiros que estavam de plantão relataram que um homem, identificado como R.F., compareceu à unidade com a intenção de manter contato com uma terceira pessoa que se encontrava na área recreativa do quartel.

Contudo, ao ser abordado pelos militares e solicitado a apresentar sua identificação, o homem recusou-se a fornecer os dados, mesmo após receber ordem legal para tal. Segundo os relatos, R.F., passou a se exaltar e a proferir palavras em tom de deboche, afirmando: “vocês são só bombeiros, ninguém aqui vai me fazer me identificar”.

Diante da postura hostil e do desrespeito às autoridades, os bombeiros acionaram a Polícia Militar para que fossem tomadas as providências cabíveis.

No local, os policiais realizaram contato com o indivíduo, que confirmou ter ido ao quartel para falar com um conhecido e admitiu ter se exaltado durante a abordagem, reconhecendo o excesso de sua conduta.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi devidamente registrado para as medidas legais necessárias.