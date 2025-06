Deputada Rosangela Donadon participa da Cavalgada “Comitiva das Amigas” e anuncia rodeio em Chupinguaia

A deputada estadual Rosangela Donadon participou, neste domingo, 15 de junho, da Cavalgada “Comitiva das Amigas” no município de Chupinguaia.

A programação, organizada por Mayara Ottoni, contou com o apoio da Prefeitura Municipal — por meio do prefeito Wesley Araújo —, do comércio local e de pecuaristas da região.

A concentração ocorreu às 8h no Condomínio Agrícola Rondônia (Secador), com saída da cavalgada às 9h.

O trajeto percorreu parte da zona rural até o Barracão de Eventos da APAE, onde foi realizada a tradicional queima do alho, símbolo da culinária tropeira, com presença musical do Reboque Malvadão. O evento reuniu cavaleiros, amazonas e moradores de diversas localidades em um dia marcado pela celebração das tradições do campo.

Durante a cavalgada, a deputada Rosangela Donadon parabenizou os organizadores e destacou a importância da valorização cultural. “A cavalgada é uma expressão viva das nossas raízes. Estar aqui e ver a comunidade reunida é uma alegria imensa. São iniciativas como essa que mantêm nossas tradições acesas”, afirmou.

Na ocasião, Rosangela Donadon aproveitou para anunciar a chegada do 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul ao município de Chupinguaia, com realização prevista entre os dias 19 e 22 de junho. O circuito já passou por cinco cidades: Cabixi (08 a 11/05), Colorado do Oeste (15 a 18/05), Cerejeiras (22 a 25/05), Pimenteiras do Oeste (29/05 a 01/06) e Corumbiara (05 a 08/06), atraindo milhares de pessoas e se consolidando como uma das maiores ações culturais da região.

Chupinguaia será a penúltima cidade a receber o evento, antes do encerramento em Vilhena, entre os dias 03 e 06 de julho. A iniciativa, promovida com o apoio da SEJUCEL, leva lazer, entretenimento, segurança e valorização da cultura sertaneja para toda a população do Cone Sul.