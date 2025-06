Homem é agredido com barra de ferro após consumir e não pagar conta em boate de Vilhena

Na noite de segunda-feira, 16, uma equipe da Patrulha Reforço da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um estabelecimento comercial conhecido como “Dama da Noite”, em Vilhena, onde havia a denúncia de uma suposta fraude na consumação.

Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o proprietário da boate agredindo fisicamente um homem, identificado posteriormente como E.S., de 36 anos, utilizando uma barra de ferro.

Conforme relato do comerciante à guarnição, o cliente entrou no estabelecimento e consumiu cerca de R$ 190,00 em bebidas alcoólicas. No entanto, ao final, tentou sair do local sem efetuar o pagamento. Revoltado com a situação, o dono do estabelecimento perseguiu E., até uma rua próxima, onde o alcançou e o agrediu com a barra de ferro, tentando forçá-lo a quitar a dívida.

Devido às agressões, a vítima apresentava lesões visíveis no braço direito e relatava fortes dores.

Diante dos fatos, tanto o comerciante quanto o cliente foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis.