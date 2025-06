Deputado Luizinho Goebel solicita reforma do CRAS de Chupinguaia

O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Governo de Rondônia e à Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), solicitando a reforma geral do prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de Chupinguaia.

A proposta, protocolada no dia 21 de maio de 2025, destaca a importância da unidade como porta de entrada para serviços socioassistenciais. Segundo o parlamentar, o prédio apresenta desgaste estrutural e problemas na rede elétrica, hidráulica, cobertura, pintura, além da necessidade de adequações para garantir acessibilidade e funcionamento adequado dos serviços.

Goebel argumenta que a reforma do CRAS é essencial para assegurar um ambiente seguro, confortável e acessível, garantindo atendimento contínuo e de qualidade à população em situação de vulnerabilidade social no município.