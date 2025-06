INÉDITO: Deputada Rosangela Donadon convida população para anúncio de regularização fundiária em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon convida a população de Vilhena para participar do anúncio oficial do projeto de regularização fundiária, que será realizado nesta sexta-feira, 20 de junho, às 18h30, no Pesque Pague Santa Fé, localizado na Linha 130, de propriedade do senhor Júnior.

O evento reunirá moradores, lideranças locais e autoridades estaduais, marcando o início de uma nova etapa para a titulação definitiva de propriedades rurais da região.

Atendendo a pedido dos presidentes das associações ASPREP, Marcos Landislau, da ASCUV, João Benetti, e também do líder Jair Dornelas, a deputada Rosangela Donadon destinou R$ 1 milhão em emenda parlamentar ao órgão SEPAT/INCRA, com o objetivo de garantir a conclusão de todos os serviços de regularização fundiária dos lotes 47 e 57, que somam uma área total de 4 mil hectares. A ação busca atender mais de mil famílias, com a posterior entrega dos títulos de posse.

Participarão do encontro a deputada Rosangela Donadon, o secretário-geral da SEPAT, Coronel Davi Inácio, e demais autoridades, para prestar esclarecimentos finais à população sobre o andamento do processo e os próximos passos até a entrega definitiva dos títulos. “O título de terra é a chave para que o produtor possa investir, acessar crédito, melhorar sua produção e garantir segurança para sua família. Essa emenda é fruto do nosso compromisso com as famílias do campo”, afirmou a deputada.

Ela também adiantou que em breve anunciará novas ações de regularização fundiária em outros municípios do Cone Sul e em diversas regiões de Rondônia, ampliando os benefícios para centenas de outras famílias que também aguardam a legalização de suas terras.

O secretário Davi Inácio reforçou a importância da parceria entre o Governo do Estado e o Legislativo para garantir agilidade e efetividade nas ações de regularização. “Estamos trabalhando de forma técnica e integrada para que essas famílias tenham, enfim, a segurança jurídica que tanto aguardam”, afirmou.

A presença da população é fundamental. Todos os moradores dos lotes 47 e 57 estão convidados a participar da reunião, que representa um marco histórico para a comunidade rural de Vilhena. O projeto integra um conjunto de ações voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável e à valorização da agricultura familiar em todo o estado de Rondônia.